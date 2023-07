JD1TV: Estreia de 'Barbie' lota cinema com todo mundo de rosa

O filme 'Barbie' veio com tudo, e nos cinemas dos shoppings de Campo Grande a movimentação é intensa. O JD1TV foi até o Shopping Bosque dos Ipês nesta quinta-feira (20), para conferir como estava por lá e se o público estava animado com o filme que trata o mundo cor-de-rosa da boneca.

Muita roupa rosa, cenários da Barbie, e claro, muita gente na expectativa quanto ao filme. Teve gente que já assistiu e deu a opinião sobre a trama. Assista:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também