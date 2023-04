JD1TV: Família mineira viaja de avião pela primeira vez e reação viraliza

Uma família mineira viralizou nas redes sociais ao registrar os momentos do primeiro voo da vida. O sotaque mineiro “raiz” e o medo do avião decolando renderam várias brincadeiras nos comentários da postagem, que está com quase 400 mil visualizações.

“Agora o café vai coar memo [sic]. Engatou primeira. Jesus Amado. Vai arrancar o pézinho do chão agora. As tripa [sic] foi parar lá na ‘cacunda’. Que diabo de trem 'arto', oua! Cê tá maluco”, são alguns dos gritos assustados da família mineira.

A família é de Perdizes, cidade do Alto Paranaíba com pouco mais de 16 mil habitantes. Eles viajaram até Uberlândia, de onde saiu o voo. No momento da decolagem, o sotaque mineiro “agarrou” e rendeu os momentos de humor.

Uma das passageiras assustada com a decolagem é Leandra Augusta. Ela, o marido e um casal estavam saindo no último sábado (1º) com destino à Natal (RN) e segundo ela, “foi dando um ‘friozinho’ e quando o avião começou a decolar foi pior”.

Nem quando a aeronave estava no ar foi mais tranquilo. "Deus me livre, achamos que estávamos era caindo", contou em tom de humor.

Mas se engana quem pensa que a preocupação acabou depois que a família voltou à terra firme. “Estou pensando quando formos embora”.

Enquanto não volta para Minas Gerais, Leandra aproveita Natal com o marido, a enteada e o marido dela, além da “fama” vinda da internet.

“Vai ficar na história. Foi um momento de desespero”, finalizou. Confira:

