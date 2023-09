JD1TV: Filho levanta mãe cadeirante em formatura e vídeo viraliza

O advogado Klayve Eneas Barbosa, de 22 anos, compartilhou um momento emocionante nas redes sociais. A publicação atraiu olhares de milhões de pessoas. Um vídeo, com mais de 3 milhões de visualizações, mostra o jovem levantando sua mãe, que utiliza uma cadeira de rodas, durante sua cerimônia de formatura na Paraíba.

No vídeo, Klayve relata que sua mãe havia pedido para tirar uma foto em pé durante a formatura em Direito. Como demonstração de amor e gratidão, o jovem levanta sua mãe da cadeira de rodas. Com voz embargada, ele enfatiza que sua mãe não pôde estar presente quando ele apresentou seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), mas estava ali naquele momento especial.

“Há exatamente dois meses, eu apresentei meu TCC, e eu não tinha ela aqui comigo. E dois meses depois, Deus nos deu essa vitória. Ela está comigo, Te amo”, disse Klayve, visivelmente emocionado.

O vídeo, compartilhado no dia 26 de agosto, continua atraindo visualizações e tocando corações. Nos comentários, internautas expressaram mensagens de carinho e apoio, elogiando a profunda conexão entre mãe e filho. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também