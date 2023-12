JD1TV: Fotógrafo mergulha ao lado de 'sucuri verde' em águas cristalinas de Bonito

É raro mas acontece em Mato Grosso do Sul! O fotógrafo Eli Martinez viveu um momento para lá de emocionante, ao nadar com uma sucuri verde, durante um mergulho no Rio Formoso, em Bonito.

"Uma das cobras mais bonitas do mundo", foi assim que ele se declarou depois de ter sido surpreendido pelo animal.

O registro foi feito durante uma expedição, mas só foi compartilhado nas redes sociais no fim de novembro.

Nas imagens é possível ver Eli mergulhando ao lado da cobra gigante que aparenta ter acabado de se alimentar. "Meu clipe favorito da temporada passada procurando anacondas, ela estava nadando pela margem do rio", publicou o fotógrafo. Assista:



Eunectes murinus (Sucuri verde)

A Eunectes murinus é conhecida como a anaconda verdadeira, mas especificamente como a sucuri verde, porque ela tem um cor de fundo que é um verde oliva. Esse tom de cor ainda pode ser um pouco mais escuro ou claro, chegando até a uma coloração marrom.

"É a espécie de sucuri com mais informações disponíveis até o momento. Ela tem uma ampla distribuição geográfica e pode ser amplamente encontrada na América do Sul em países como a Venezuela, Colômbia, Paraguai, Equador, Bolívia, Peru, Guiana Francesa, Suriname e Brasil", ressaltou Juliana Terra, doutora em ecologia pela USP (Universidade de São Paulo).

Ainda de acordo com a especialista, as sucuris verde não costumam ser muito encontradas ao sul da América do Sul, sendo o Paraguai, provavelmente, o limite sul da distribuição delas. Uma característica interessante da espécie é o sistema de acasalamento.

Pesada e longa, a sucuri-verde é também a maior espécie de sucuris que existe. Os machos podem alcançar uma média de 3,5m de comprimento, já as fêmeas adultas podem chegar a 5 metros. Em casos mais raros, podem atingir tamanhos maiores, de até 6m.

"Devido a imponência e ao porte grande das fêmeas, elas sempre aparentam ser maiores do que são. Todas tem dimorfismo sexual, ou seja, os machos sempre são menores que as fêmeas", afirmIou Juliana.

Quanto a alimentação, as fêmeas adultas de grande porte podem se alimentar de mamíferos de médio porte. Já para os machos, as aves aquáticas são importantes recursos alimentar. *Com informações do portal G1.

