JD1TV: Fotos instantâneas viram lembrança e atração em cafeteria da Capital

Campo Grande tem vivenciado um verdadeiro boom de cafeterias nos últimos anos e um dos destaques é a Diga Xis, uma cafeteria localizada na Rua da Divisão, que une simplicidade, originalidade e qualidade.

Idealizada por Kimbely Alves, a Diga Xis surgiu da vontade de levar um café especial para a periferia da cidade, onde antes era necessário se deslocar até o centro para encontrar esse tipo de serviço.

“Se eu sentia essa necessidade, outras pessoas também sentiam. Então decidi abrir uma cafeteria aqui no bairro, onde morei a vida inteira”, contou.

O nome "Diga Xis" foi inspirado em uma cafeteria de São Paulo que utilizava uma impressora para estampar a foto do cliente na espuma do café.

Na Diga Xis, os clientes podem tirar fotos com uma Polaroid e levar como lembrança. O serviço custa R$10, mas é gratuito para aniversariantes do dia.

“A foto pode ser tirada aqui ou até trazida do celular. A impressão é feita na hora”, explicou Kimberly.

