JD1TV: Galo é flagrado "relaxando" em tanque com água e viraliza na internet

O vídeo de um galo deitado, de papo para cima, relaxando num tanque como se fosse uma banheira, viralizou nas redes sociais esta semana. O vídeo já acumulou mais de 7,3 milhões de visualizações.

Erlerson Pablo, é o dono do Galynaldo. Segundo ele, o animal foi criado, desde quando era um pintinho, por uma pata, a Quaquaquá. Por isso, aprendeu o comportamento de ficar na água com ela.

"A pata gosta de ficar num tanque de água, e ele ainda pintinho começou a entrar junto com ela, começou esse habito de gostar de água. Hoje ele gosta muito de mergulhar a cabeça na água, como os patos fazem", contou Erlerson.

Mas na segunda-feira (17), a esposa de Erlerson, Giovana, deixou a pia cheia e se afastou. Quando voltou, encontrou o Galynaldo dormindo na água. Ela então pegou o celular e filmou a cena.

"Toda vez ele age igual pato, fica mergulhando na água, mas nessa posição não, e foi o que assustou a gente, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Ele estava dormindo, com olhos fechados", relembrou Erlerson.

Desde então o vídeo viralizou nas redes sociais, foi republicado por páginas de notícias e assistido até fora do Brasil. Só no tiktok, o vídeo de Galynaldo já conseguiu 7,3 milhões de visualizações, 17 mil comentários e mais de 700 mil curtidas.

"Já teve gente até me pedindo dinheiro, achando que eu estava ganhando dinheiro com isso", brincou o dono do Galynaldo. Assista:

