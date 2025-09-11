JD1TV: Gelateria aposta em sabores naturais e criações inusitadas em Campo Grande

Inspirada em uma experiência vivida em Manaus, no Amazonas, a Dolce Gelato & Tartes nasceu da vontade de trazer para Campo Grande uma proposta mais natural e artesanal quando o assunto é gelato.

Amanda de Abreu, uma das idealizadoras, conta que a ideia surgiu após conhecer os gelatos amazônicos e perceber que havia espaço para um produto com menos açúcar e mais foco no sabor das frutas e ingredientes de qualidade.

“Nosso objetivo sempre foi realçar os sabores naturais, seja do cacau belga, seja das frutas da região Norte, como cupuaçu e açaí, que buscamos diretamente do Pará”, explica Amanda.

A aposta tem dado certo: a clientela vem crescendo e os feedbacks são cada vez mais positivos.

Entre os sabores que mais chamaram atenção recentemente está o “Morango do Amor”, que viralizou a ponto de dobrar o movimento da loja em uma única semana.

A Dolce também trabalha com linhas especiais, como o gelato zero açúcar e zero lactose, além de criações próprias inspiradas em doces famosos, como o banoffee, que remetem ao sabor original das sobremesas.

A inovação não para no sabor: os nomes divertidos também conquistam o público. Um exemplo é o “Pega Marido”, que surgiu de uma torta semifreddo criada pela equipe e virou um dos carros-chefe da casa.

