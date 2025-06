JD1TV: Hamburgueria da Capital inova com hambúrguer de pastrame artesanal, o primeiro de MS

O sabor marcante do pastrame chegou ao cardápio do Burger Pub, em Campo Grande, graças à criatividade do chef Guilherme França, responsável por desenvolver a receita do primeiro hambúrguer com pastrame artesanal de Mato Grosso do Sul.

A receita já disponível no local. A inspiração surgiu em uma visita a São Paulo, onde Guilherme experimentou o ingrediente pela primeira vez. Desde então, passou a buscar referências em restaurantes pelo país até decidir criar sua própria versão em Campo Grande.

“Quando chegamos aqui e não encontramos em nenhum lugar, resolvemos desenvolver a receita. Hoje conseguimos manter o hambúrguer fixo no cardápio, com um padrão de qualidade muito bom, e o público tem aprovado bastante”, contou o chef.

O sucesso da novidade já se reflete nas vendas. Lançado no último dia 20 de abril, durante as comemorações de nove anos do Burger Pub, o hambúrguer de pastrame se tornou o mais pedido entre os novos itens do cardápio.

A preparação do pastrame é artesanal e complexa. Trata-se de peito bovino curado por 20 dias e defumado entre 8 a 12 horas com lenha frutífera. “É uma receita trabalhosa, mas conseguimos desenvolver o sabor ideal depois de muitos testes”, explicou Guilherme.

Confira o que vai no hambúrguer:

Pão artesanal

Hambúrguer

Cheddar maturado natural

Pastrame artesanal

Picles artesanal

Sour cream – creme azedo feito com cream cheese

Cebolinha fresca

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também