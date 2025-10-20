Menu
Comportamento

JD1TV: Hotéis para pets em Campo Grande oferecem rotina de lazer e bem-estar

Deleon Clube Pet é exemplo do crescimento do setor, com unidades que oferecem programação diária, socialização e cuidados personalizados aos animais

20 outubro 2025 - 17h55Carla Andréa

Com o aumento da busca por serviços voltados ao bem-estar animal, os hotéis para pets têm se tornado uma opção cada vez mais procurada em Campo Grande. Um exemplo é o Deleon Clube Pet, empreendimento que oferece hospedagem com estrutura completa e atividades voltadas à qualidade de vida dos cães.

Segundo a proprietária Laís Deleon, a ideia surgiu de forma natural. “Sempre cuidei de cães e, aos poucos, isso se tornou um serviço. Eu recebia em casa, a matilha foi crescendo, e hoje temos duas unidades: uma na Chácara e outra na Orla Morena”, explica.

O crescimento do setor, segundo ela, acompanha a mudança de comportamento das famílias. “As pessoas estão descobrindo que ter cachorro é muito bom, mas nem sempre têm estrutura para suprir todas as necessidades do animal. O olhar sobre o bem-estar vai se aprofundando, não é mais só dar água e comida. Queremos ver o cachorro feliz, saudável e atendido”, afirma Laís.

Diferente da ideia tradicional de hotel, em que o hóspede apenas dorme, o Deleon Clube Pet oferece uma rotina completa de atividades e cuidados.

“Os cães participam de brincadeiras ao ar livre, banho de piscina, socialização com outros cães e monitores, além dos horários de descanso, alimentação e higiene. À noite, são recolhidos aos seus aposentos para dormir”, descreve.

Assista:

 

