JD1TV: Inspirados em Bruno Mars, amigos fazem vídeo em homenagem a Corumbá

Bruno Mars fez história no Brasil, seja com os shows cheios de carisma que entregou para o público, ou aquele 'rolezinho' que fez em vídeo por São Paulo. Após viralizar na internet, o modelo de vídeo foi copiado para várias publicações, inclusive agora para o aniversário de Corumbá. A 'Cidade Branca' como é carinhosamente chamada, está completando 245 anos nesta quinta-feira (21).

Um grupo de amigos corumbaenses usou o vídeo do rolê que o músico internacional fez como inspiração para mostrar alguns pontos turísticos da Cidade Branca.

De acordo com o repórter fotográfico Anderson Gallo, de 41 anos, o vídeo surgiu como ideia para homenagear a cidade pantaneira.

Além da homenagem à Corumbá, os amigos Anderson Gallo, Leonardo Amaral, Johonie Midon e Pedro Cleve se reuniram para recriar o vídeo de Bruno Mars como uma comemoração à recuperação da saúde de um dos integrantes do grupo.

"Aproveitamos que o vídeo do Bruno Mars estava viralizado e resolvemos fazer a nossa versão. Nos reunimos novamente. Um dos nossos amigos, é meu primo Leonardo, teve alguns problemas de saúde, passou por cirurgia e ficou um tempo bem ruim. Resumindo, fizemos mais para celebrar a vida e a amizade", declarou Gallo.

O repórter cinematográfico é do típico corumbaense que tem orgulho da cidade. Todo o grupo de amigos é de Corumbá. "Corumbá é tudo para nós, somos todos daqui mesmo, nossa cidade tem esse calor climático e humano onde podemos ir em qualquer lugar em minutos sem falar em nossas belezas naturais", detalhou.

O vídeo à la Bruno Mars demorou uma manhã para ser gravado e mais algumas outras horas para ser finalizado. Mais de três locais foram visitados pelo grupo de amigos: Porto Geral; Ladeira Cunha e Cruz; Cristo Rei do Pantanal. Assita:

