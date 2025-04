JD1TV: Inusitado! Concurso reúne pessoas que se identificam como cães

Um concurso inusitado reuniu pessoas que se identificam como cães. O evento aconteceu semana passada na Holanda e viralizou nas redes sociais.

Os participantes tinham que mostrar suas habilidades ao cumprirem ordens de outros seres humanos. Nos vídeos aparecem os indivíduos vestidos com máscaras de cachorro de quatro apoios no chão, uivando e imitando trejeitos associados ao animal.

Atualmente, ganhou força nas redes sociais uma comunidade com pessoas que reivindicam uma suposta “identidade canina”. Em 2023, em Berlim, uma manifestação reuniu cerca de 1.000 manifestantes pelos direitos das pessoas que se identificam como cães. E claro, os memes se multiplicaram aos montes pela internet.

Veja abaixo o vídeo do concurso: