JD1TV: Jaguatirica é flagrada "roubando" carne de caminhonete em Coxim

Uma jaguatirica foi flagrada “roubando” carne de uma caminhonete durante a noite, em Coxim. O caso ocorreu no mês de julho, mas só agora as imagens viralizaram.

No vídeo, de uma câmera de segurança, é possível ver o animal subindo na carroceria de uma Toyota Bandeirante e puxando um pedaço de carne que estava tampado com uma bacia.

De acordo com o dono da casa, o veículo estava organizado para sair de madrugada para uma viagem. Ainda segundo ele, a “jaguatirica sem vergonha” chegou no local por volta das 21h30, mas acabou se assustando com a luz e fugiu sem a carne roubada. Confira:

