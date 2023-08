JD1TV: Jararaca é capturada na orla do aeroporto em Campo Grande

Uma jararaca - da espécie bothrops moojenide - foi capturada em um dos pontos turísticos mais tradicionais de Campo Grande, a orla do aeroporto, na noite dessa terça-feira (30). O animal estava na beira do meio-fio e foi encontrada por uma pessoa que estava caminhando pela avenida Duque de Caxias, por volta das 21h.

De acordo com a PMA (Polícia Militar Ambiental), o animal ficou enrolado entre o asfalto e a passarela de caminhada. Sem ferimentos ou acidentes, a serpente peçonhenta foi resgatada e solta na natureza pela equipe da polícia.

Jararaca é uma cobra venenosa do gênero Bothrops presente em todo o território nacional, segundo o biólogo Tobias Kunz, especializado no estudo de répteis.

A serpente foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras). Em casos como este, é recomendado acionar a Polícia Militar Ambiental, pelo telefone (67) 3357-1500, ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Confira:

Onde ligar?

Entre em contato com os Bombeiros (193) ou com a Polícia Ambiental da sua cidade (190); Em caso de acidente com serpente, entre em contato com o Samu (192), os Bombeiros (193) ou se dirija ao hospital público mais próximo;

Em caso de dúvidas ou orientações sobre procedimentos de primeiros socorros, ligue para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Mato Grosso do Sul (CIATox/MS), pelo telefone: (67) 3386 8655.

