JD1TV: Jiboia é vista 'dando uma voltinha' no Jardim Aeroporto hoje de manhã

Aquela visitinha básica! Um cobra jiboia foi vista 'passeando' por uma calçada do bairro Jardim Aeroporto, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (18). O momento foi registrado pelo militar Paulo César da Rocha, de 56 anos.

Ao JD1, ele contou que na região é comum ver alguns animais passeando pelo bairro. "Eu vi ela atravessando a Avenida José Barbosa, no Jardim Aeroporto. Por ali passam vários animais, acho que porque tem o córrego Imbirussu. Mas cobra é a primeira vez que vejo", detalhou ele. Assista: