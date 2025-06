JD1TV - Márcio e Jaqueline: uma história de amor que começou na infância e dura há mais de 40 anos

No embalo do Dia dos Namorados, conheça a história de Márcio e Jaqueline, um casal que transforma o cotidiano em celebração e o amor em parceria de vida.

Eles se conheceram ainda crianças, em 1982, quando Márcio se mudou para o mesmo condomínio onde Jaqueline morava, em Niterói (RJ). Ambos filhos de militares, a convivência virou amizade e, com o tempo, amor.

"Se eu contar a história completa, você vai ver que foi amor a algumas vistas", brincou Jaqueline. Apesar das idas e vindas típicas da juventude, o casal considera 1990 como o início oficial do namoro.

Na época, ela tinha 17 anos e ele, 18. “Foi quando decidimos que ou a gente namorava de verdade ou cada um seguiria seu caminho. E estamos juntos desde então”, relembrou Jaqueline.

O relacionamento passou por desafios como a distância. Pois Márcio se mudou antes para Campo Grande, enquanto Jaqueline ainda cursava a faculdade no Rio de Janeiro. “Foram uns seis, sete meses de namoro à distância, com telefonema no orelhão e fichinha, nem cartão era ainda”, contou ela.

Márcio completou: “Guardávamos dinheiro para comprar ficha e falávamos de madrugada”.

O casamento veio em 1996, com direito a cerimônia tradicional em Campo Grande, onde vivem até hoje. A vida a dois trouxe três filhos: Vinícius, de 24 anos; Gabriel, de 21; e Júlia, a caçula, com 18.

“A criação dos filhos foi o maior desafio. Nenhum vem com manual e cada um é diferente do outro”, afirmou Márcio.

