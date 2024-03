O 'clima bipolar' da Capital de Mato Grosso do Sul já é bastante conhecido pelos Campo-Grandenses. No entanto, é novidade para quem vem visitar a Cidade. O MC Gui, que está em Campo Grande, ficou surpreso com a mudança repentina na tarde desta sexta-feira (15).

O artista está na Cidade Morena para a corrida Nascar Brasil, que acontece neste fim de semana no Autódromo Internacional de Campo Grande. Curtindo o dia ensolarado na piscina, MC Gui chegou a postar uma foto do momento de lazer em suas redes sociais, mas logo depois foi surpreendido pela chuva.

"Ó as ideia. Acabei de postar o vídeo aí pra vocês dando um mergulho na piscina e resumindo: o baguio tá caindo o mundo aqui agora mano", disse o cantor indignado em seu Instagram. Assista:

