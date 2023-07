JD1TV: Menino viraliza ao cobrir morador de rua em noite fria de MS

"Fazer o bom, sem olhar a quem!" Um menino foi flagrado durante um ato de empatia, em Ribas do Rio Pardo, no interior de Mato Grosso do Sul. Isso porque o garoto foi filmado de forma despretensiosa no momento que cobria um homem em situação de rua. O vídeo da ação foi parar nas redes sociais e ganhou repercussão.

Sabrina de Souza é mãe de Pietro Leandro, de 11 anos, responsável pela atitude. Segundo ela, eles tinham acabado de sair do culto, quando o filho avistou o homem deitado em um banco próximo a uma das praças da cidade.

"Saímos da igreja e fomos comer um lanche na praça. Meu filho viu o morador de rua e como estava ficando frio, comentou que tinha uma coberta no bebê conforto que estava no carro", relembrou Sabrina.

Após o pedido, a mãe autorizou que o filho fosse ao carro e pegasse a coberta. Assim que pegou a manta, o menino foi em direção ao morador em situação de rua e o cobriu.

Como estavam na praça, Sabrina comenta que várias pessoas admiravam a ação de Pietro e começaram a gravar. A mãe do garoto afirma que a atitude foi despretensiosa e que não sabia que o vídeo ia ser compartilhado nas redes sociais.

"Alguma pessoa que estava na praça gravou e postou nas redes sociais. Não foi nada planejado, tudo do coração. Algumas pessoas estavam passando no local e gravaram. Temos que dar para as pessoas aquilo que temos, o bem", disse ela.

O vídeo foi feito pelo barbeiro Matheus Garcia da Silva, conhecido como Pecel, em Ribas do Rio Pardo. "Eu não conheço eles. A família estava comendo no trailer da minha sogra". Nas redes sociais, o rapaz comentou: "Ainda existe muito amor ao próximo". Confira:

