JD1TV: Moradora flagra mais de vinte queixadas "passeando" pela cidade no interior

A jovem Monique Vilalba, de 25 anos, flagrou mais de 20 queixadas "passeando" pelas ruas de Bodoquena, a 251 km de Campo Grande, no último domingo (7). Os animais saíram de uma mata da zona rural da cidade e estavam migrando para outra, conforme a PMA (Polícia Militar Ambiental).

Nas imagens é possível ver o bando seguindo em uma rua de terra. Segundo a moradora, essa foi a primeira vez que ela presenciou os animais silvestres "passeando" pela cidade.

"Moro aqui há uns 5 anos, eu sempre vivi nas fazendas. Então lembro do meu pai falando para mim que esses bichos atacam, ainda mais quando estão batendo os dentes como estava, isso significa que estão bravos", contou ela.

Impressionada com o grande número de animais, a mulher disse que fez questão de gravar o momento, sempre mantendo distância, por uma questão de segurança. “Esses animais podem atacar se sentirem algum grau de ameça. Nessa circunstancias do vídeo, é melhor deixar os animais terminarem a migração deles sem ninguém se aproximar”, alertou o tenente-coronel da PMA, Ednilson Queiroz.

Ainda conforme o coronel, caso os animais fiquem presos em algum lugar durante essa passagem, é importante que os moradores acionem órgãos ambientais especializados para realizar a captura.

O queixada costuma formar grandes bandos, alguns de 50 até 300 indivíduos (o tamanho está relacionado à disponibilidade de alimento e abrigo), e são bem mais irritadiços que os catetos, por exemplo. Uma característica física de que vão fazer um ataque iminente é clara: batem o queixo e eriçam os pelos do dorso. Aliás, tem caninos afiados e não hesita em usá-los quando precisam. Assista:

