JD1TV: Mulher simula 'ato sexual' com microfone durante show e Léo Santana reprova

O cantor baiano Léo Santana enfrentou uma situação constrangedora durante um show no último domingo (23), na cidade de Barcarena, no Pará. O artista precisou parar a apresentação rapidamente para repreender uma mulher, que simulou gestos de sexo oral durante o show.

A fã, que não foi identificada, estava no palco para participar do "Desafio do Posturado e Calmo", momento em que o cantor chama pessoas no meio do público para cantar a atual música de trabalho.

A brincadeira se tornou um dos momentos mais aguardados da apresentação, já que muitos registros costumam viralizar nas redes sociais. Dessa vez, no entanto, o que viralizou é o gesto feito pela mulher. Com o microfone nas mãos, em vez de cantar, ela simulou sexo oral com o órgão reprodutor masculino, o que incomodou Léo. Imediatamente, ele desabafou:

"Parou, parou! Aí já é falta de respeito. Sou casado, respeite a minha esposa", disse Léo, que foi aplaudido pelos espectadores na situação.

Em seguida, Léo convidou a mulher a se retirar do palco, e chamou outra pessoa para participar da brincadeira.

Na manhã desta segunda-feira (24), o cantor, que já está de volta a Salvador, postou vídeos nas redes sociais enquanto praticava exercícios físicos, mas não comentou o assunto.

Léo Santana é casado com a dançarina Lore Improta desde fevereiro de 2021. Os dois são pais da pequena Liz, que completará dois anos de idade no mês de setembro.

Em entrevistas anteriores, Lore Improta comentou o assédio da mulherada ao marido e afirmou que, apesar de não se importar com elogios e pedidos de foto, fica irritada quando as fãs passam do limite.

"A gente tem um relacionamento muito saudável nesse sentido, do ciúme. A gente se respeita muito, confia muito um no outro e eu acho que isso é a base de tudo, mas a partir do momento que tem um desrespeito, eu preciso me posicionar", disse a dançarina, que também não falou sobre o ocorrido em Barcarena, nas redes sociais.

Confira o momento do show:

