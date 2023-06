JD1TV: Onça invade condomínio de Virginia e Zé Felipe em Goiânia

Pelo jeito, não são só as onças de Mato Grosso do Sul que fazem uma visitinha não! A influencer Virginia Fonseca contou aos seus seguidores nesta terça-feira (27), que uma onça foi encontrada rondando o condomínio em que mora com sua família, o Aldeia do Vale, em Goiânia.

Nas redes sociais, o cantor Zé Felipe, marido de Virgínia, brincou que sempre quis ter uma onça e recebeu o apoio da sogra, Margareth Serrão, para adotar o felino. Tudo brincadeira, é claro!

Perto das 10h da manhã de hoje, a influenciadora compartilhou relatou que a onça foi encontrada dentro do condomínio, para o desespero dos moradores.

Zé logo respondeu à amada, explicando que sempre quis ter uma onça: "Sempre quis ter uma onça, véi [sic]". Margareth, mãe da empresária, sustentou a ideia do genro: "Por que você não corre atrás dela para adotar?", brincaram na internet.

Em suas redes sociais, o cantor também comentou sobre o ocorrido. "É aquelas onçona [sic] vermelha, sabe? Elas parecem um gatão grande, é mais comprida. A pintadona [sic] é mais robusta, é mais encorpada. A vermelha parece um gatão grande. Morde do mesmo jeito".

Conforme o Corpo de Bombeiro, a onça não apresentava ferimentos. O animal foi capturado e levado ao Cetas (Centros de Triagem de Animais Silvestres) na cidade, onde será avaliada as condições de saúde da onça. Confira:

