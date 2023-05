JD1TV: Onça-pintada é flagrada 'descansando' em galho de árvore em Miranda

Mais uma onça-pintada nas telinhas! Desta vez, o animal foi flagrado tirando um cochilo em cima de um galho na Fazenda Caiman, no município de Miranda, a 202 km de Campo Grande. O registro foi publicado nessa segunda-feira (1º), pelo fotógrafo e guia de turismo da ONG Onçafari, Lucas Morgado.

Nas redes sociais, o fotógrafo brincou que a "preguiça" da onça seria a disposição dela para o resto da semana, depois do feriado do Dia do Trabalhador.

Ainda segundo Morgado, a onça é a Anouk e tem 3 anos. “Ela é filha de uma das onças que era monitorada por nós, a Gatuna. Por isso não se sente estressada com a nossa presença. É bem tranquila”, contou Morgado. Assista:

Maior felino das Américas, a onça-pintada é um animal que chama atenção por onde passa. Seja descansando em uma árvore, se alimentando ou brigando, as onças despertam o interesse de todos. Turistas e profissionais que atuam no Pantanal de Mato Grosso do Sul fazem registros impressionantes da rotina deste animal, diariamente.

