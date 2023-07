JD1TV: Onça-pintada escala ribanceira com jacaré na boca no Pantanal de MS

Uma onça-pintada foi flagrada enquanto escalava uma ribanceira com um jacaré na boca, às margens de um rio, na cidade de Corumbá, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul.

Os registros foram feitos pelo pescador profissional Rudinei Ires de Jesus, conhecido como Tunder. As imagens mostram que nenhum desafio é páreo para a fome das onças-pintadas no Pantanal.

“Estava com o meu irmão no barco e vimos a onça com o jacaré na boca. Quase toda semana a gente vê uma cena dessas”, disse ele.

Nas imagens, a onça-pintada mantém preso na boca um jacaré de grande porte, escala uma ribanceira com ele, até sumir mata a dentro. O vídeo impressiona pela facilidade que o felino puxa o réptil para fora da água. *Com informações do portal g1.

Assista:

