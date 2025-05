JD1TV: Paixão pela cozinha une mãe e filha através de gerações

Entre panelas, aromas e memórias afetivas, nasceu a paixão de Julia Namie Samegima de Oliveira pela culinária, herança direta de sua mãe, Ivy Moreira Samegima de Oliveira.

Atualmente, Julia mora em Lages (SC), pois está seguindo o sonho de jogar futsal, defendendo o clube Leoas da Serra. Mas mesmo distante de Campo Grande e da mãe, ela carrega uma herança familiar passada de geração em geração.

Segundo Ivy, cozinhar é algo natural na família, que é de origem japonesa. Ela aprendeu a cozinhar com a mãe, que também influenciou diretamente na trajetória de Julia na cozinha.

Ivy também conta que a filha sempre demonstrou interesse pelo preparo dos alimentos desde a infância, acompanhando-a nas tarefas culinárias, perguntando e ajudando. “Foi algo natural. Ela cresceu ao meu lado na cozinha”, contou.

Mesmo morando em estados diferentes, a relação entre as duas permanece ativa através da troca de receitas e orientações. “Ela sempre me liga para perguntar como faz algum prato novo”, afirmou.

Julia chegou a empreender na área gastronômica com a marca “Jujuba Bolos”, mas atualmente está dedicada exclusivamente à carreira esportiva no futsal. Já Ivy comanda o Restaurante Oliveiras, localizado na Rua Paulo Freire, 830, na Vila Progresso. O estabelecimento é especializado na culinária brasileira.

A tradição da cozinha vem da geração anterior. A mãe de Ivy, falecida em 2024, era a responsável por reunir a família em torno de receitas típicas. O prato mais marcante, segundo a cozinheira, é o arroz carreteiro, que se mantém como referência afetiva e cultural dentro da família.

“Podemos dizer que o gosto pela cozinha vem da minha mãe. Ela nos ensinou a cozinhar e as reuniões em casa giravam em torno da comida”, relatou Ivy.

