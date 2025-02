JD1TV: Paixão pelo Fusca movimenta apaixonados por carros antigos na Capital

A paixão por Fuscas tem ganhado cada vez mais adeptos em Campo Grande, impulsionada por entusiastas como Cristiano Heleno Silva, um mecânico especializado que transformou seu hobby em profissão, e que também é presidente da Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados.

Em sua oficina, Cristiano atende a um público fiel que busca preservar a originalidade dos Fuscas. Segundo ele, a principal diferença entre os modelos antigos e os modernos está no conforto.

No entanto, a restauração e manutenção dos Fuscas têm se tornado um desafio, com o aumento do preço das peças e a escassez de profissionais capacitados. Muitas vezes, os proprietários precisam recorrer a compras de sucatas para obter componentes originais.

Assista:

