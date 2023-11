JD1TV: Penetras, casal de tucanos faz ninho em residência de Campo Grande

Um casal de tucanos escolheu uma residência de Campo Grande para se reproduzir. É isso mesmo! O registro dos filhotes foi feito pelo veterinário Lucas Azuaga, que compartilhou nas redes sociais os novos 'penetras' da família.

Na publicação, o profissional escreveu: “Todo ano um casal de tucanos aparece para procriar aqui em casa – mesmo com a movimentação de gente, eles se sentem seguros para isso – olha o resultado aí, mais filhotes para a natureza”.

Nem mesmo a movimentação de pessoas e o barulho, diferente da natureza, impediu os animais de se reproduzirem.

“Já é o segundo ano que eles estão indo se reproduzir lá. Mesmo com movimentação dos cachorros e pessoas, eles se sentem seguros para isso. Quando a gente senta para observar, percebe eles entrando e saindo com alimentação para os filhotes, a parte ruim é que eles trazem outros filhotes e ovos, além de frutos”, contou ele. Confira:

