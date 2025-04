JD1TV: Primeira mulher na presidência da Associação Nipo Brasileira aposta na cultura

Pela primeira vez em sua história, a Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande é presidida por uma mulher. Maria Leny assumiu o comando da instituição em janeiro de 2024 e, mais de um ano depois, compartilhou os desafios, conquistas e projetos que marcam a sua gestão.

"Ser a primeira mulher presidente é um grande desafio", afirma Maria Leny. Ela destacou que o trabalho coletivo tem sido essencial para a construção de uma administração sólida.

“Assumi com o apoio do nosso conselho diretor e deliberativo. Nossa diretoria é muito coesa e comprometida com o melhor para os associados e para toda a comunidade”, disse.

Mesmo em um espaço historicamente liderado por homens, Maria Leny tem conduzido sua gestão com diálogo e sensibilidade. “A gente carrega essa maneira de conduzir com mais leveza, buscando sempre o melhor para todos. O caminho é sempre o trabalho e a comunicação.”

Entre os diferenciais de sua presidência estão os grandes eventos promovidos pela Associação, com foco em valorização cultural e integração familiar.

Assista:

