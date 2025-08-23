Menu
Menu Busca sábado, 23 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

JD1TV: Primeiro bairro da Capital, Amambai carrega história e concentra patrimônios históricos

Região é apontado por moradores e lideranças locais como o berço da trajetória de Campo Grande

23 agosto 2025 - 10h55Gabrielly Gonzalez
Praça Cuiabá, em Campo Grande Praça Cuiabá, em Campo Grande   (Diego Munhoz/JD1 Notícias )

Em edição especial o JD1 traz mais uma reportagem sobre os 126 anos de Campo Grande. Prestes a celebrar o aniversário da capital sul-mato-grossense, quem ganhou destaque foi o bairro Amambai pela relevância histórica. Reconhecido como o mais antigo da cidade, o bairro é apontado por moradores e lideranças locais como o berço da história de Campo Grande.

De acordo com a presidente do bairro, Rosane Mely, Amambai completa 104 anos em 2025. Segundo ela, foi nesse local que a cidade começou a se formar, com registros de passagens de carroças e comércio de mercadorias pelo antigo portão de ferro, marco da urbanização inicial da região.

De acordo com Mely, 70% da rede hoteleira da capital está concentrada no bairro, que também abriga a maior parte dos patrimônios tombados da cidade. Equipamentos culturais, como a Praça Cuiabá, a Igreja Perpétuo Socorro e a antiga rodoviária, reforçam a importância do bairro para o turismo e a memória local.

No entanto, para os moradores, apesar da riqueza histórica, a região enfrenta problemas estruturais e sociais.

“É uma área que carece de investimentos e valorização por parte do poder público”, disse Rosane.

Assista a reportagem completa: 

 

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Miah, a criança superdotada, ao lado dos pais Millena e Moisés
Comportamento
Superdotada de Campo Grande encanta com talento e dedicação aos 10 anos
Festival Internacional da Carne 2025 acontece de 19 a 21 de setembro na Capital
Comportamento
Festival Internacional da Carne 2025 acontece de 19 a 21 de setembro na Capital
Com Munhoz & Mariano e Brenno & Matheus, Festival agita Campo Grande; confira
Comportamento
Com Munhoz & Mariano e Brenno & Matheus, Festival agita Campo Grande; confira
Cinemark participa da 2ª Semana do Cinema de 2025 com ingressos a R$ 10
Comportamento
Cinemark participa da 2ª Semana do Cinema de 2025 com ingressos a R$ 10
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Comportamento
Papa Leão XIV tem aprovação de 38% dos brasileiros, aponta pesquisa
Empresa MS Florestal implementou Programa Pessoinhas
Comportamento
Dia da gestante: Empresa cria programa em apoio à gestação e 'acolhe' colaboradoras
Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos
Comportamento
Dia de rock, bebê! Rocknights se apresenta na Capital em agosto; saiba como adquirir ingressos
Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia
Comportamento
Bar da Capital inaugura novo endereço no Carandá Bosque com tributo a Tim Maia
Mais de 400 sul-mato-grossenses mudaram de nome em cartório desde nova lei
Comportamento
Mais de 400 sul-mato-grossenses mudaram de nome em cartório desde nova lei
Carlo Acutis
Comportamento
Quiz agita jovens da Capital durante semana de canonização de Carlo Acutis

Mais Lidas

O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande
Polícia
'Miau': Empresários são presos por furto de energia em Campo Grande