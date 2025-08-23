JD1TV: Primeiro bairro da Capital, Amambai carrega história e concentra patrimônios históricos

Em edição especial o JD1 traz mais uma reportagem sobre os 126 anos de Campo Grande. Prestes a celebrar o aniversário da capital sul-mato-grossense, quem ganhou destaque foi o bairro Amambai pela relevância histórica. Reconhecido como o mais antigo da cidade, o bairro é apontado por moradores e lideranças locais como o berço da história de Campo Grande.

De acordo com a presidente do bairro, Rosane Mely, Amambai completa 104 anos em 2025. Segundo ela, foi nesse local que a cidade começou a se formar, com registros de passagens de carroças e comércio de mercadorias pelo antigo portão de ferro, marco da urbanização inicial da região.

De acordo com Mely, 70% da rede hoteleira da capital está concentrada no bairro, que também abriga a maior parte dos patrimônios tombados da cidade. Equipamentos culturais, como a Praça Cuiabá, a Igreja Perpétuo Socorro e a antiga rodoviária, reforçam a importância do bairro para o turismo e a memória local.

No entanto, para os moradores, apesar da riqueza histórica, a região enfrenta problemas estruturais e sociais.

“É uma área que carece de investimentos e valorização por parte do poder público”, disse Rosane.

Assista a reportagem completa:

