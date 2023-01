JD1TV: Produção dá bronca em brothers por cigarro: 'Não gostamos de fumantes'

Os brothers foram surpreendidos com um recado da produção sobre o excesso de cigarros no BBB 23 (Globo). No final da tarde desta quinta-feira, o Big Boss Boninho emitiu um comunicado sonoro para reclamar com os participantes.

Big Boss: "Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muitos na casa. Então, nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando demais. Fica proibido terminantemente a entrada do cigarro mesmo apagado dentro de casa. Fica proibido usar cigarro na orelhinha, porque orelha não fuma. Quando tiverem fumando é no lado de fora, como sempre e por favor, devolvam as caixinhas que facilitam a vida de vocês e o cigarro ficará somente na caixa".

O diretor do reality ainda fez um pedido aos brothers: Big Boss: "O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar. Muito obrigado" Cezar: "O que é orelhinha?" Domitilda: "Aqui, colocar aqui [disse apontado para a orelha]" Cezar: "Ah, colocar o cigarro na orelha. Entendi" Momentos depois, a produção voltou a chamar a atenção dos brothers:

Big Boss: "Senhores, falta uma cigarreira que precisa ser entregue agora se não a casa inteira vai ser punida. Falta uma. Vocês têm três minutos para me entregar". Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também