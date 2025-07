JD1TV: Projeto 'MS Tampinhas' transforma reciclagem em castrações de animais

Em Campo Grande, um projeto tem feito a diferença na vida de animais por meio de uma iniciativa simples e transformadora: reciclagem.

Criado por Juliana Salvador, o 'MS Tampinhas' coleta materiais recicláveis, vende para empresas parceiras e utiliza os recursos arrecadados para castrar animais de famílias em situação de vulnerabilidade social ou resgatados por protetores independentes.

“O projeto basicamente recolhe material reciclável, vende, e com o dinheiro a gente castra animal resgatado e de famílias de baixa renda também”, explicou Juliana.

Tampinhas plásticas, tampinhas de ferro, lacres de latinha e desodorantes aerosol são os itens mais comuns recolhidos, por serem fáceis de armazenar limpos. Mas qualquer pessoa pode colaborar separando e levando outros materiais recicláveis diretamente aos pontos de venda que colaboram com o projeto.

A logística do projeto é clara: os materiais são vendidos e o valor é depositado diretamente na conta do MS Tampinhas ou repassado a veterinários parceiros.

A castração é feita exclusivamente por profissionais indicados pelo projeto, nenhuma quantia é repassada diretamente aos tutores. Antes do procedimento, há uma entrevista para validar a situação do animal e da família.

A iniciativa nasceu em 2018, inspirada por um projeto similar em Florianópolis. Incomodada com o número crescente de animais abandonados nas ruas de Campo Grande, Juliana viu na castração uma forma de atacar o problema pela raiz.

Para saber mais, colaborar ou indicar um animal para castração, basta acessar o Instagram do projeto.

