JD1TV - "Rainha do Modão": Cantora campo-grandense conta sobre nova fase da carreira

No Em Alta desta quinta-feira (19), o colunista Jhoseff Bulhões recebeu Lia Mayo no estúdio do JD1TV. A cantora campo-grandense contou sobre a nova fase da carreira e comentou sobre as novidades que vem chegando.

Conhecida como a "Rainha do Modão", a cantora deu até uma palhinha durante o bate-papo. Confira:

