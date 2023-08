JD1TV: Sucesso na Capital, conheça a famosa plantação de girassóis

Quem lembra da "febre" dos girassóis de 2018? Foi nessa época que a plantação fez sucesso em Campo Grande e bombou nas redes sociais da galera.

Chamando a atenção pela beleza da imensidão amarela, centenas de pessoas vão até o local só para ver de perto as lindas flores conhecidas por buscar sempre pela luz do sol.

Virando um cenário para ensaio fotográfico de casamento, book de 15 anos e gestação, a plantação é aproveitada ao máximo pelo público, enquanto as flores estão florescendo.

O JD1TV foi até a Fazenda Cinco Estrelas, localizada em uma estrada de terra a 8 quilômetros do Indubrasil na Capital, conhecer a plantão de girassóis e mostrar como são. Assista:

Onde fica?

