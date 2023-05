JD1TV: Sucuri come peixe típico do Pantanal e morre "entalada" com espinho

Brenda Leitte, com G1 Notícias

O tiro saiu pela culatra! Uma cobra sucuri se deu mal após o almoço, no rio Dourados. O réptil abocanhou um peixe armal, encontrado em vários rios brasileiros, principalmente em Mato Grosso do Sul, e acabou morrendo devido ao espinho e ossos do peixe.

A cena foi gravada pelo guia de pesca Rony Dronov, de 37 anos, que descia o rio Dourados, na região conhecida como Barra Dourada, durante uma pesca. Ele contou que viu de longe a sucuri parada na água de uma forma diferente, achando que ela estaria presa em algum galho.

“Mas ao chegar perto eu percebi que ela já estava morta. Fui ver o que tinha acontecido, aí veio a surpresa, ela estava morta por conta de um peixe conhecido com Armal”, contou.

Conforme o Coronel Queiroz, da PMA (Polícia Militar Ambiental), o Armal pode chegar a 80 cm de tamanho e surpreender as presas por sua estrutura óssea.

“Ele tem, além do ferrão, a parte ossificada na linha lateral, para fora da pele. A sucuri pega a presa, enrola para quebrar a parte do osso para depois engolir o animal. Do Armal ela não consegue quebrar essa parte óssea, porque o espinho é muito grande. Quando ela vai engolindo esse espinho junto dos ossos pode fazer com que isso aconteça”, explicou.

Rony ficou surpreso com a cena, algo inédito ao longo dos três anos de profissão. “Eu nunca tinha visto uma cena daquela. Acredito que foram horas de luta entre os dois. Se alguém contasse eu diria que era história de pescador”, brincou. Confira:

