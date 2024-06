JD1TV: Sucuri é flagrada fazendo digestão em rio de MS: "Inexplicavelmente gigante"

Brenda Leitte, com g1

Em mais um dia normal de pescaria com os amigos, o produtor rural, Matheus Oliveira, de 36 anos, flagrou o momento em que uma sucuri fazia a digestão de uma capivara recém predada, em Rio Negro, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

"Ela estava muito tranquila, fazendo a digestão de uma capivara que tinha acabado de predar, foi a primeira vez que vi uma sucuri nesse processo, foi impressionante, essas cobras por natureza já são gigantes, mas ela estava inexplicavelmente gigante", relatou.

De acordo com o produtor rural a serpente tinha mais de 4 metros de comprimento. "Imagino que ela tinha mais de 4 metros fácil", conta. Assista:

1 mês para digerir presas?

Você sabia que a cobra pode demorar até 1 mês para digerir as presas? Segundo biólogos, elas passam a maior parte do tempo debaixo d'água, para não ser atacada neste período.

A doutora em Ecologia e especialista em répteis, Juliana de Souza Terra, explicou que as sucuris podem passar mais de um mês digerindo animais grandes, como porcos e capivaras. Mas elas só conseguem engolir as presas "gigantes" devido as adaptações em seus corpos.

"Elas conseguem deformar temporariamente o crânio, a mandíbula é flexível permitindo que elas abram bastante a boca. O ângulo de abertura em algumas espécies pode chegar a 180ºC, também tem o fato de terem a pele bastante elástica e as costelas móveis", apontou a especialista.

