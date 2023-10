JD1TV: Turista ganha "visita" de casal de onças-pintadas em hotel no Pantanal

Imagina estar voltando para o quarto de hotel onte está hospedado, depois de um passeio, e simplesmente se deparar com um casal de onças-pintadas. Parece coisa de filme ou de novela, mas realmente aconteceu com o instrutor de voo, Otávio Martignago.

O registro foi feito no início deste mês, no refúgio ecológico Caiman, uma estância de luxo, no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Otávio, ele estava voltando de um safári, quando deu de cara com as duas onças na porta do quarto. "Quando chegamos na varanda do quarto nos deparamos com elas, era um macho e uma fêmea, eu fiquei impressionado de ver, para mim isso foi inédito. A fêmea estava deitada na porta do quarto e o macho se assustou quando nos viu e deu um salto".

"Ficar cara a cara com um animal desses é inexplicável, o coração acelera e a respiração para. Ficamos lá por quase 2h observando elas até que foram embora", acrescentou ele.

Nas imagens é possível ver os felinos interagindo entre si, em outro momento passeando pelo local sem se preocupar com a presença dos turistas.

Acompanhado da mãe e de guias, o turista relatou que as onças apareceram no quarto pois o local é cercado da natureza.

"A pousada não é cercada, então justifica elas terem chego tão perto assim, também não tinha movimentação de hóspedes, acho que isso deixou elas à vontade para se aproximar. Foi incrível, me senti privilegiado", finalizou ele. Confira:

