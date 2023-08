JD1TV: Veterinária desmistifica ideias negativas sobre pitbulls

Quem nunca esteve andando na rua, caminhando ou passeando com cachorro e com a família, se deparou com um pitbull, se assustou e saiu de perto ou repreendeu o tutor? Para muitas pessoas, esses animais passam a falsa impressão de serem cachorros violentos, agressivos e até mesmo ‘Criados para atacar’, como dizem por aí.

Na edição de hoje, o JD1TV vai desmistificar essa ideia negativa, e mostrar que, além de serem animais de estimação dóceis, se bem criados e educados, os pitbulls também podem ser ótimas companhias para as crianças.

Assista:

