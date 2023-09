JD1TV: Viva Haus lança pré-venda do 'Arbo Parque dos Poderes'

Jovem, moderna e inovadora, a Viva Haus é uma construtora de Campo Grande. O novo condomínio clube - completo "Arbo" será próximo ao Parque dos Poderes, com design inovador e alto padrão de arquitetura.

Ao JD1, a responsável pelo marketing da Viva Haus, Pamela Menezes, falou sobre o projeto. "Uma nova perspectiva, um novo nascer, assim como a natureza, que se renova todos os dias de verde e arborização. Sempre há um novo olhar perante a natureza. O verde faz com que raízes sejam criadas e eternizadas".

O apartamento tem uma área de 75,31 m2. Sendo 1 suíte, 2 quartos, 1 banheiro. Autor do Projeto do Empreendimento: Planos Arquitetura. Interiores: Delmondes Arquitetura e Interiores. Marcenaria: Todeschini. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também