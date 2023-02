JD1TV: vivendo como Sul-mato-grossense, Cauã Reymond rasga elogios para o Estado

O ator Cauã Reymond aproveitou uma pausa nas gravações da nova novela das 21h da Rede Globo, ainda sem nome definido, para destacar as belezas de Mato Grosso do Sul. O galã também já se rendeu ao querido tereré dos Sul-mato-grossenses.

“Acabo moleza, bora trabalhar! Agradeço tá podendo estar em um lugar com a paisagem tão bonita, ser recebido tão bem por Mato Grosso do Sul, Dourados, povo incrível!”.

Escreva a legenda aqui

Em uma publicação nas redes sociais, Cauã mostrou que o tereré está presente até nos treinos do ator. "Terés geladinho depois do treino", publicou o global.

Cauã também posou com Alan Coutinho, seu dublê, em cenas de ação nas gravações da próxima novela. O clique da dupla usando a mesma roupa foi publicado em uma rede social do ator.

"Mais uma juntos, irmão", escreveu Cauã, na legenda da foto em que aparece com Alan usando calça e jaqueta jeans, camiseta branca e botas marrom.

O ator está em Deodápolis (MS) e Dourados(MS), cidades onde estão sendo gravadas as cenas de externas, ambientação e de apoio da nova trama que será dirigida por Walcyr Carrasco.

A novela abordará o mundo do agronegócio, disputa por território e muito romance. Além de Cauã, Bárbara Reis, Agatha Moreira, Glória Pires, Tony Ramos e Jonhy Matarazzo são nomes cotados para a nova novela que vai substituir Travessia. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também