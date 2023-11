JD1TV - Cidade do ET Bilu: Zigurats fica em MS e moradores acreditam em Terra plana

Conhecida nacionalmente pela aparição do ET Bilu - "Busquem conhecimento" - a cidade Zigurats é considera, atualmente, o segundo destino mais visitado por turistas em Mato Grosso do Sul.

O ET Bilu, extraterrestre que se popularizou depois de ser retratado por programas de TV em 2009, foi quem ajudou a projetar o lugar desde então, segundo membros. À época, a exposição midiática tirou do anonimato os moradores de Zigurats, um tipo de condomínio que hoje em dia possui 400 casas e mais de 100 residentes fixos.

A comunidade Zigurats começou a ser construída na virada do século por uma associação chamada Dakila Pesquisas, cujos membros estudam, entre outros assuntos, alienígenas e civilizações antigas. Desde os primeiros programas de TV, cresceu o número de curiosos que visitam o lugar, a cerca de 120 quilômetros da Capital Sul-mato-grossense.

Para eles, visitar o monumento escalonado é uma oportunidade de ampliar o tripé da vida. Alinhar corpo, mente e alma. "Obter sabedoria no primeiro andar. Elevar a frequência dos sentimentos no coração, no segundo andar. E ampliar a consciência e a mente, no topo, no último andar", detalharam.

Embora o lugar tenha ficado conhecido por meio do ET Bilu, atualmente o foco não é o extraterrestre. Durante visita da nossa equipe de reportagem, o foco principal foram as pesquisas desenvolvidas pelo CICTEC (Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia) sobre a teoria terraplanista e da Terra convêxa, bem como a trajetória do Sol. Além do turismo oferecido pela cidade. Assista a matéria na íntegra:





