JD1TV: Você sabia? Veja como os carros vão parar dentro do Shopping

Aquele que nunca pensou como os carros vão parar dentro dos Shoppings, atire a primeira pedra! Muita gente tem essa curiosidade, e desta vez, o JD1 vai ajudar a desvendar o mistério.

Expostos em vários pontos do Shopping Campo Grande, vários carros já passaram por lá. A reportagem entrou em contato com o Shopping que carrega no nome da Capital e, de acordo com eles, tudo é feito tranquilamente, e da maneira mais simples, ao contrário do que muitos cogitavam.

"Os carros saem do estacionamento, e depois entram pela doca do Shopping. A partir daí é manobrar para que o veículo chegue até o ponto onde será exposto, e pronto!", detalhou a equipe de comunicação.

Melhor do ler a explicação, é ver como de fato a "mágica" acontece, não é mesmo?! Assista:



Teorias foram criadas

Para mostrar que era uma dúvida de muita gente, o JD1 separou várias teorias criadas por internautas, de como os carros entram no shopping:

gostaria de usar toda a visibilidade e alcance que possuo nesta rede social para fazer um questionamento e sanar uma duvida genuina::



como os cara bota o carro dentro do terceiro andar do shopping?? pic.twitter.com/4jfDKKL03C — Doutor Tio (@DoutorTio) March 8, 2023

"Eles levam as peças e montam o carro lá dentro", brincou um internauta. "Se for no térreo sempre tem uma porta grande o suficiente pra passar. Já pra subir os andares, provavelmente tem um elevador de carga bem grande", calculou outro. E você, sabia dessa?!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também