JD1TV - Vovó fitness e dedicada: Sônia inspira com rotina de treinos e cuidado com os netos

Com uma rotina intensa de exercícios e energia de sobra para cuidar dos netos, Sônia Tissiani, de 64 anos, é o exemplo perfeito de que a idade não é barreira para uma vida ativa e saudável.

Moradora de Campo Grande, ela equilibra os treinos com a dedicação à família. “Eu não sou uma vovó, eu sou uma vovózona”, brincou Sônia, que cuida de dois netos durante as tardes, depois de treinar pela manhã.

Apesar de sempre ter admirado o mundo esportivo, Sônia só iniciou a prática de atividades físicas aos 44 anos, e mergulhou de vez nesse estilo de vida em 2020.

Desde então, sua rotina inclui crossfit, musculação, natação, calistenia, boxe e spinning. Os treinos começam cedo, às 6h da manhã, e se espalham por toda a semana.

Assista:

