Jiboia de 2 metros Ã© a nova 'embaixadora' do Bioparque Pantanal

Nesta terça-feira (5), o Bioparque Pantanal apresentou a mais nova moradora: uma jiboia de 2 metros de comprimento, batizada de Rachel Carson. A serpente, que não pode ser reinserida na natureza, é considerada embaixadora da conscientização ambiental de temas relevantes, como o tráfico ilegal de animais silvestres e a importância deles no equilíbrio do ecossistema.

Rachel teve um final feliz após ser apreendida pela PMA (Polícia Militar Ambiental), em um circo no município de Amambai, interior de Mato Grosso do Sul, já que uma lei estadual proíbe o uso de animais como atrativo.

O nome da nova moradora foi carinhosamente escolhido pela importância que Rachel Carson teve para o meio ambiente no mundo. Considerada precursora da educação ambiental e a mãe do ambientalismo, a norte-americana foi ecologista, bióloga marinha e escritora/autora de importantes obras como o livro Primavera Silenciosa, que deu origem ao movimento conhecido como “consciência ambiental moderna”.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieiri, reforçou a importância que a educação ambiental tem no empreendimento e ressaltou o papel que a jiboia Rachel Carson desenvolverá como instrumento de conscientização ambiental.

“Seguimos o conceito moderno de aquários e zoológicos que, assim como o Bioparque, têm como uma de suas bases a educação ambiental. A jiboia, assim como outras cobras, desempenha papel importante na natureza e na ciência. Vale ressaltar os compostos usados na medicina para a produção de medicamentos e o controle populacional de roedores”, afirmou.

A gestora ainda explicou que o novo recinto atende todas as normativas necessárias para que o animal fique em exposição no local, além da serpente ter recebido todos os cuidados necessários dos profissionais do Bioparque, que garantem sua saúde e bem-estar.

