Jiboia fica entalada ao tentar engolir pássaro grande e acaba desistindo; assista

Um vídeo chocante tem circulado nas redes sociais, mostrando o momento em que uma jiboia fica entalada e quase tem a garganta rasgada ao tentar engolir um pássaro grande de bico fino. Sem conseguir engolir a ave, ela desiste da presa.

O vídeo, publicado nas redes sociais do Aves Harmonia, mostram a jiboia em um galho de árvore, tentando engolir o pássaro. No entanto, a cabeça da ave acaba não passando pela garganta da serpente, causando um possível ferimento, já que é possível vê-la abrindo a boca diversas vezes após largar a presa.

De acordo com o biólogo Henrique Abrahão Charles, a cobra parecia ser inexperiente, pois geralmente as serpentes conseguem expandir suas mandíbulas para devorar presas maiores que as cabeças delas mesmas, como em tantos outros casos. Assista:

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também