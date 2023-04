Jovem cria furão como pet e compartilha rotina do animal em Campo Grande

Ainda pouco comuns no Brasil, os ferrets estão entre os pets mais populares nos Estados Unidos. Segundo uma pesquisa feita pela Associação Americana de Medicina Veterinária, a cada mil famílias, 334 têm um furão de estimação por lá, mas no Brasil, ou melhor, em Campo Grande?! Uma furão tem conquistado seu espaço aos poucos na Capital.

Apaixonada pelo pet de corpo comprido e expressão dócil, a jovem Yasmin Lino veio da Espanha com a "Zorra". Mas antes, é preciso esclarecer que o furão doméstico (Mustela putorius furo), não deve ser confundido com o furão brasileiro (Galictis vittata) que é um animal silvestre. É importante ressaltar que o pet só pode ser adquirido em locais com certificação do IBAMA, que também exige a castração do bichinho ao entrar no país.

"Eu trouxe ela comigo da Espanha, onde eu morava. Agora estamos em Campo Grande e tem sido tudo novidade, já que não é comum um furão como animal doméstico por aqui", contou ela.

Pensando em compartilhar a rotina de Zorra, a social media criou um perfil no Instagram. "Criei o @furaozinhocg_ justamente para as pessoas conhecerem, tirarem dúvidas nas caixinhas de perguntas, e acompanharem como pode viver um furão. A ideia é a interação das pessoas com o animal", detalhou.

As recomendações são de que, além de garantir a posse responsável do furão, é muito importante estar preparado para cuidar adequadamente do bichinho. Assim como qualquer pet, o furão de estimação tem cuidados especiais. Essas precauções estão relacionadas à alimentação, higiene e saúde. Tudo para que o bichinho fique sempre feliz e saudável.

"O furão de estimação é bastante ativo, a Zorrinha é exatamente assim. Além de brincadeiras, tem que ter sempre um brinquedinho para ela. Assim como outros pets, casas, tocas, tubos de plástico, redes, escadinhas e rampas são bem-vindos. Mas é sempre bom lembrar também que devem ser voltados para a espécie, com tamanhos e formatos apropriados para eles", ressaltou a jovem.

Nas redes sociais, a Zorra posa para foto passeando no shopping com coleira, comendo frutinhas e brincando em cima da cama. Confira:

