Juma da primeira versão de Pantanal, Cristiana Oliveira passeia em Campo Grande

Dizem que quando o lugar é bom, as pessoas sempre voltam, e ela voltou! A atriz Cristiana Oliveira, que interpretou Juma na primeira versão da novela Pantanal, chegou em Campo Grande no último fim de semana. A atriz já visitou o Bioparque Pantanal e tem passeado pela Cidade Morena, tirando fotos em vários monumentos da Capital.

Embaixadora das onças pintadas no Brasil, Cristiana foi recebida pela diretora-geral do Bioparque, Maria Fernanda Balestieri. “Apresentamos a ela todos os espaços, as principais espécies e foi muito satisfatório ver a reação dela diante das riquezas e belezas do nosso bioma pantaneiro, principalmente reconhecendo o trabalho desenvolvido aqui, que vai além da contemplação, focando no cuidado com o meio-ambiente”, detalhou Balestieri.

Encantada com as belezas do complexo de água doce, a atriz aproveitou o pôr do sol para gravar um depoimento para as redes sociais do Bioparque. No vídeo, ela relatou a experiência como incrível, elogiou o trabalho desenvolvido com as crianças e diz se sentir feliz por conhecer vários pedaços do Pantanal em único lugar.

“Convido vocês a terem uma experiência única, conhecer nosso pequeno bioma. É uma experiência muito bacana, inclusive que ensina muito as crianças sobre educação ambiental que é extremamente importante para a sustentabilidade”, ressaltou ela, deixando o convite para que visitem o local.

Cristiana também arranjou tempo para passear com os amigos por Campo Grande, visitando pontos turísticos e até o hotel Concord, na Avenida Calógeras, onde o elenco da novela se hospedou na década de 1990. “Gente, até o cheiro é igual. Que loucura isso”, disse em um vídeo publicado nos stories.

Nas fotos publicadas no Instagram, a atriz esteve na Praça das Araras, ao lado do monumento assinado pelo artista Sul-mato-grossense Cleir Ávila. Ela também passou pela Maria Fumaça, na Avenida Calógeras, monumento que foi inaugurado em 2018.

A eterna Juma ainda aproveitou para posar ao lado de “Manoel de Barros”, na estátua do poeta que fica na Avenida Afonso Pena. Curtindo o dia ensolarado, Cristiana pedalou com amigas nos Altos da Afonso Pena, onde costuma ser bastante frequentado aos fins de semana. Nesta segunda-feira (24), a atriz segue com seus passeios pela Capital, ela já visitou a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), e o Lago do Amor. Confira:

