JustiçaPorVanessa: banda On The Road faz homenagem à jornalista vítima de feminicídio; veja

A banda On The Road fez uma linda homenagem a jornalista Vanessa Ricarte, de 41 anos, vítima de feminicídio em Campo Grande nesta semana. O show foi realizado na noite de ontem (15), no Blues Bar. Os músicos também deixaram um recado direto e reto sobre violência contra a mulher.

"Hoje, não é só sobre música. É sobre Vanessa. Sobre todas as mulheres que pediram ajuda e não foram protegidas. Sobre a omissão que normaliza a violência e permite que isso aconteça de novo. A violência contra a mulher não pode ser ignorada. Não pode ser relativizada. E principalmente, não pode mais ser tolerada. Isso não é um problema só das mulheres. É um problema nosso. Vanessa não pode mais falar. Mas nós podemos falar por todas elas. E devemos", disse o vocalista da banda.

Nas redes sociais, as #JustiçaPorVanessa #ChegaDeFeminicídio #NãoSeCale tem ganhado bastante repercussão após a partida de Vanessa, morta à facadas pelo ex-noivo, o músico Caio Cesar Nascimento, conhecido no ramo da música na Capital.

