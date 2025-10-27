Kaio & Gabriel gravam segundo DVD em Campo Grande com entrada gratuita

A dupla sul-mato-grossense Kaio & Gabriel se prepara para um momento marcante na carreira: a gravação do segundo DVD, que acontece na próxima quinta-feira (30), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Com entrada gratuita na Arena, o evento promete reunir um grande público para celebrar a trajetória da dupla. Os setores Camarote, Front Stage e Bangalô terão ingressos limitados à venda pelo site.

O novo projeto trará músicas inéditas e os maiores sucessos de Kaio & Gabriel, além de participações especiais de artistas do cenário sertanejo.

Serviço:

Gravação do 2º DVD – Kaio & Gabriel

Data: 30 de outubro

Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – Campo Grande/MS

Arena: Entrada gratuita

Camarote, Front Stage e Bangalô: vendas

