Comportamento

Kaio & Gabriel gravam segundo DVD em Campo Grande com entrada gratuita

Show acontece no dia 30 de outubro no Parque de Exposições Laucídio Coelho

27 outubro 2025 - 17h40Carla Andréa

A dupla sul-mato-grossense Kaio & Gabriel se prepara para um momento marcante na carreira: a gravação do segundo DVD, que acontece na próxima quinta-feira (30), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

Com entrada gratuita na Arena, o evento promete reunir um grande público para celebrar a trajetória da dupla. Os setores Camarote, Front Stage e Bangalô terão ingressos limitados à venda pelo site.

O novo projeto trará músicas inéditas e os maiores sucessos de Kaio & Gabriel, além de participações especiais de artistas do cenário sertanejo. 

Serviço:
Gravação do 2º DVD – Kaio & Gabriel
Data: 30 de outubro
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho – Campo Grande/MS
Arena: Entrada gratuita
Camarote, Front Stage e Bangalô: vendas 

