Kamisa 10 será participação especial na gravação do novo DVD de Kaio & Gabriel

A dupla Kaio & Gabriel promete agitar Campo Grande nesta quinta-feira (30) com a gravação de seu segundo DVD, que contará com uma participação especial inédita: o grupo Kamisa 10 (K10).

O evento será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a partir das 20h, e terá entrada gratuita para o público na arena.

Reconhecido como um dos principais nomes do pagode nacional, o Kamisa 10 levará ao palco sua energia contagiante e sucessos como “Na Cama Maldita”, “Oi, Sumido” e “Modo Avião”. A parceria promete um encontro marcante entre o pagode e o sertanejo moderno que marca a trajetória de Kaio & Gabriel.

O novo projeto chega em um momento especial da carreira da dupla. Após o sucesso de “Bora Viver”, que os projetou nacionalmente, Kaio & Gabriel comemoram o desempenho de “Não Deixa Eu Não Prestar”, música lançada em 2023 que já ultrapassou 1 milhão de reproduções no Spotify, de forma totalmente orgânica.

Serviço:

Gravação do 2º DVD – Kaio & Gabriel

30 de outubro, a partir das 20h

Parque de Exposições Laucídio Coelho, Campo Grande

Arena com entrada gratuita

