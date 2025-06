Kendrick Lamar anuncia show único no Brasil; saiba como garantir ingresso

O rapper norte-americano Kendrick Lamar, um dos maiores nomes do hip-hop mundial, confirmou uma apresentação única no Brasil, que acontece no dia 30 de setembro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo.

O show faz parte da “Grand National Tour”, turnê que já percorre os Estados Unidos e a Europa com ingressos esgotados.

A noite também contará com a participação da dupla argentina Ca7riel & Paco Amoroso, que abrirá a programação com um set enérgico que mistura rap e música eletrônica.

A venda geral de ingressos começa no próximo dia 2 de julho, pela plataforma Ticketmaster. Os valores variam entre R$ 280 (cadeira superior, meia-entrada) e R$ 990 (pista premium, inteira).

Artista retorna ao Brasil no auge da carreira

Esta será a terceira passagem de Kendrick Lamar pelo país, a última ocorreu em 2023, durante o festival GP Week, em São Paulo.

Agora, o rapper retorna em um dos momentos mais marcantes de sua carreira, com um repertório renovado e aclamado por crítica e público.

Entre os destaques está a faixa “Not Like Us”, lançada em 2024, que atingiu a marca de 100 milhões de reproduções em tempo recorde nas plataformas digitais.

A música, uma resposta direta ao rapper canadense Drake, consolidou Kendrick no centro das atenções da cena mundial e o ajudou a conquistar cinco prêmios no Grammy deste ano.

O bom momento também inclui a elogiada apresentação de Kendrick no show do intervalo do Super Bowl, em fevereiro, com participações especiais de SZA, Serena Williams e Samuel L. Jackson.

Após o evento, faixas como “Luther” e “TV Off”, do álbum “GNX”, ganharam projeção internacional e alavancaram ainda mais a carreira do artista.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também