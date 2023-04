Klebber Toledo visita aldeia indígena e participa de ritual no interior de MS

O ator Klebber Toledo chegou a Mato Grosso do Sul nesta semana para conhecer parte das belezas naturais e culturais do Estado. Depois de avistar onças pintadas em uma fazenda do Pantanal, o ator visitou uma aldeia índigena e participou de rituais da comunidade.

Klebber esteve nessa quarta-feira (19), Dia dos Povos Indígenas, na aldeia Boa Esperança, em Miranda, região pantaneira de MS. A comunidade o recebeu com dança, pintura, rezas e informações sobre a cultura indígena.

Nas redes sociais, o ator publicou momentos em que participou de uma cerimônia e foi batizado por uma indígena terena. Klebber também apareceu aprendendo usar o arco e flecha, recebendo pintura corporal e participando de danças que fazem parte da cultura índigena.

Já na fazenda do Pantanal, Klebber fotografou e publicou imagens de animais vistos durante o passeio com o projeto Onçafari. “Sem palavras para descrever esse lugar. Aqui vai um pouco do que vimos no nosso primeiro passeio. Ame, preserve e lute pela natureza”, pediu o ator. Confira:

