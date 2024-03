Lagum e Di Ferrero sÃ£o atraÃ§Ãµes do 'Sunset Rock Festival' em Campo Grande

Marcado para o dia 20 de julho deste ano, o 'Sunset Rock Festival' segue com os ingressos à venda. Entre as atrações estão Di Ferrero, banda Lagum e atrações regionais. O show acontecerá no Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande.

O evento é organizado por Pedro Silva Promoções, e conta com ingressos para a pista no valor de R$ 140 + taxa de serviço.

Para comprar os ingressos e conferir mais informações, clique aqui.

